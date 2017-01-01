В следующем году город планирует получить 58,8 млрд гривен поступлений.

Киеврада приняла бюджет столицы на 2020 год, согласно которому доходы города составят 58,826 миллиарда гривен. Об этом сообщили на сайте КГГА.

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Также Киеврада поддержала Программу экономического и социального развития Киева на следующий год.



В 2020 году город планирует получить 58,8 млрд гривен поступлений. Такой же будет и расходная часть бюджета.



Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.



В следующем году планируется выделить снова рекордную сумму на образование — 21,7 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в этом году. Продолжится и реализация проекта “Деньги ходят за ребенком“, воплощение которого город начал в прошлом году. На это планируется направить 5,1 млрд грн.



На строительство новых садиков и школ, реконструкцию и ремонт существующих учреждений в бюджете предусмотрели более 2 млрд грн.



На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 10,3 миллиарда гривен. Немалые средства будут направлены, в частности, на достройку Подольско-Воскресенского моста.

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Около 5 млрд гривен предусмотрели на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице.



На здравоохранение приняли решение выделить 6,7 млрд гривен. В частности, на закупку медицинского оборудования направят более 760 млн грн. На капитальный ремонт и капитальные вложения - более 960 млн грн. Медикаменты обойдутся в более 1,6 млрд гривен.



Почти 4,5 миллиарда выделят на социальную защиту киевлян. Сокращение расходов, по сравнению с 2019 годом, связано с тем, что выплата льгот, субсидий и пособий незащищенным категориям киевлян перешла на общегосударственный уровень.

Напомним, ранее президент подписал госбюджет на 2020 год.

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