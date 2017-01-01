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Эксперты назвали стоимость новогоднего стола

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Новогодний стол-2020 обойдется украинцам в 1620 гривень. При этом три кг салата Оливье обойдутся в 140 грн.
Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи
Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи
depositphotos.com

Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на слова директора Юрия Лупенко.

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 всего лишь на 5,6% и составит 1620,70 грн“, - сказал он.

По словам Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

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По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата Оливье традиционной рецептуры обойдутся в 140 грн. Это на 7,9% больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самым дорогим ингредиентом блюда станет колбаса по цене в среднем 58,50 грн за 0,5 кг.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат Сельдь под шубой (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6% больше, чем “шуба“ Нового 2019 года. Львиную долю стоимости салата составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.

Также, по оценкам экспертов, общая стоимость около 2,5 кг мясных продуктов (по 0,5 кг колбасы Салями, копченой подбрюшины и свиного битка, а также 1 кг куриного свежего филе) на новогоднем столе составит 362,50 грн. Батон белого хлеба (1 кг) - 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Стоимость овощей на новогоднем столе, по расчетам Института аграрной экономики, составит, в среднем, 181,71 грн (огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн). Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн.

“За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн“, - отмечает эксперт.

Бутылка шампанского Артемовское (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки украинского производства. При этом, безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн - это за 2 л сока, 1,5 л минеральной воды и 2 л сладкой газировки.

Относительно деликатесов - баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.

“Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн“, - отметил Лупенко.

Также он добавил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами может обойтись жителям столицы в 2294 грн.

Напомним, эксперт рассказал, когда начинать совершать покупки для новогоднего стола.

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Теги: продукты, эксперты, аналитика, новогодние праздники, продукты питания, цены на продукты, цены на рынках
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