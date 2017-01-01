Эксперты назвали стоимость новогоднего стола

Новогодний стол-2020 обойдется украинцам в 1620 гривень. При этом три кг салата Оливье обойдутся в 140 грн.

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи depositphotos.com

Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на слова директора Юрия Лупенко.

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 всего лишь на 5,6% и составит 1620,70 грн“, - сказал он.

По словам Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Читай также: В Испании установили самую дорогую елку в мире

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата Оливье традиционной рецептуры обойдутся в 140 грн. Это на 7,9% больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самым дорогим ингредиентом блюда станет колбаса по цене в среднем 58,50 грн за 0,5 кг.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат Сельдь под шубой (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6% больше, чем “шуба“ Нового 2019 года. Львиную долю стоимости салата составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.

Также, по оценкам экспертов, общая стоимость около 2,5 кг мясных продуктов (по 0,5 кг колбасы Салями, копченой подбрюшины и свиного битка, а также 1 кг куриного свежего филе) на новогоднем столе составит 362,50 грн. Батон белого хлеба (1 кг) - 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Стоимость овощей на новогоднем столе, по расчетам Института аграрной экономики, составит, в среднем, 181,71 грн (огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн). Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн.

“За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн“, - отмечает эксперт.

Бутылка шампанского Артемовское (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки украинского производства. При этом, безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн - это за 2 л сока, 1,5 л минеральной воды и 2 л сладкой газировки.

Относительно деликатесов - баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.

“Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн“, - отметил Лупенко.

Также он добавил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами может обойтись жителям столицы в 2294 грн.

Напомним, эксперт рассказал, когда начинать совершать покупки для новогоднего стола.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram