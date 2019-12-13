Нефть подорожала до максимума за три месяца

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые с 23 сентября, подорожав на 1,5%.

Мировые цены на нефть на торгах в пятницу, 13 декабря, превысили 65 долларов за баррель, что является максимумом с 23 сентября.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,45% - до $65,13 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,70 (1,18%) - до $59,88 за баррель. WTI поднялась до максимума с середины сентября.

Отметим, цены на нефть подросли после того, как страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о необходимости продлить срок венского соглашения о сокращении добычи нефти, которое действует до конца марта 2020 года. Сделку планируют продлить как минимум на весь 2020 год из-за влияния на рынок президентских выборов в США.

Напомним, стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти.



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