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Нефть подорожала до максимума за три месяца

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Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые с 23 сентября, подорожав на 1,5%.
Нефть торгуется на максимуме с начала осени
Нефть торгуется на максимуме с начала осени
depositphotos.com

Мировые цены на нефть на торгах в пятницу, 13 декабря, превысили 65 долларов за баррель, что является максимумом с 23 сентября.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,45% - до $65,13 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,70 (1,18%) - до $59,88 за баррель. WTI поднялась до максимума с середины сентября.

Отметим, цены на нефть подросли после того, как страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о необходимости продлить срок венского соглашения о сокращении добычи нефти, которое действует до конца марта 2020 года. Сделку планируют продлить как минимум на весь 2020 год из-за влияния на рынок президентских выборов в США.

Напомним, стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, подорожание нефти
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.12.2019, 15:14
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гость
Не буду вдаваться в детали,суть: мы с отцом ебем мою сестру. Ей 15 лет,но сосет она как та ещё шлюха. Недавно нашу еблю спалила мать..так вот теперь мы ебемся всей семьёй. Все б ниче,но!!!вчера отец предложил добавить к нам бабушку. Как думаете,это перебор?
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