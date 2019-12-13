Как снижение учетной ставки повлияет на финансы украинцев

С начала года НБУ снижал учетную ставку уже пять раз.

Вчера Нацбанк объявил о снижении учетной ставки до 13,5%. С начала года это снижение стало уже пятым. Как подобное снижение отразится на финансах украинцев, пишет Экономическая правда.

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Учетная ставка для Нацбанка - это один из главных инструментов, с помощью которого он устанавливает ориентир стоимости средств для финансового рынка.



Ставка, в частности, влияет на стоимость кредитов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже для банков займы рефинансирования и банковские кредиты для заемщиков, тем меньше они оформляют займов.

Важно понимать, что существуют показатели номинальной и реальной ключевых ставок центробанка.



По данным финансовой группы ICU, и номинальная, и реальная ставки в Украине - одни из самых высоких в мире.

Номинальная и реальная ставки в Украине - одни из самых высоких в мире. icu

“Реальная ставка остается одной из самых высоких в мире вместе с Египтом. В 2020 году она должна была снизиться до 4%, поэтому спрос нерезидентов на гривневые облигации сохранится“, - отмечает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Основатель инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак считает, что снижение учетной ставки снизит доходность депозитных сертификатов и ставки на межбанковском рынке. Это означает и уменьшение кредитных и депозитных ставок в банках.

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Кроме того, резкое снижение ставки усилит давление на гривну и она замедлит укрепление к доллару. Возможно даже возвращение традиционного для предыдущих лет девальвационного тренда.



Стоит также отметить, что в июле регулятор впервые опубликовал среднесрочный прогноз изменения ключевой ставки. Согласно ему, ставка должна постепенно снизиться до 8% годовых в течение двух лет - до четвертого квартала 2021 года.

Напомним, Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции.

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