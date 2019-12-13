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Как снижение учетной ставки повлияет на финансы украинцев

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С начала года НБУ снижал учетную ставку уже пять раз.
Как снижение учетной ставки может повлиять на финансы украинцев
Как снижение учетной ставки может повлиять на финансы украинцев
depositphotos.com

Вчера Нацбанк объявил о снижении учетной ставки до 13,5%. С начала года это снижение стало уже пятым. Как подобное снижение отразится на финансах украинцев, пишет Экономическая правда.

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Учетная ставка для Нацбанка - это один из главных инструментов, с помощью которого он устанавливает ориентир стоимости средств для финансового рынка.

Ставка, в частности, влияет на стоимость кредитов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже для банков займы рефинансирования и банковские кредиты для заемщиков, тем меньше они оформляют займов.

Важно понимать, что существуют показатели номинальной и реальной ключевых ставок центробанка.

По данным финансовой группы ICU, и номинальная, и реальная ставки в Украине - одни из самых высоких в мире.

Номинальная и реальная ставки в Украине - одни из самых высоких в мире.
Номинальная и реальная ставки в Украине - одни из самых высоких в мире.
icu

“Реальная ставка остается одной из самых высоких в мире вместе с Египтом. В 2020 году она должна была снизиться до 4%, поэтому спрос нерезидентов на гривневые облигации сохранится“, - отмечает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Основатель инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак считает, что снижение учетной ставки снизит доходность депозитных сертификатов и ставки на межбанковском рынке. Это означает и уменьшение кредитных и депозитных ставок в банках.

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Кроме того, резкое снижение ставки усилит давление на гривну и она замедлит укрепление к доллару. Возможно даже возвращение традиционного для предыдущих лет девальвационного тренда.

Стоит также отметить, что в июле регулятор впервые опубликовал среднесрочный прогноз изменения ключевой ставки. Согласно ему, ставка должна постепенно снизиться до 8% годовых в течение двух лет - до четвертого квартала 2021 года.

Напомним, Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции.

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Теги: учетная ставка, НБУ, курс доллара
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