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В Кабмине оценили вероятность падения гривны

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В первом квартале следующего года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны.
В Украине могут вырасти цены из-за ослабления гривны
В Украине могут вырасти цены из-за ослабления гривны
пресс-служба НБУ

В начале 2020 года возможно временное ослабление гривны, из-за которого может ускориться инфляция. Об этом говорится в комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики.

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Как отмечается, до конца 2019 года ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

“В квартале 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны“, - говорится в сообщении.

Эксперты Минэкономики среди рисков ускорения инфляции указывают рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренное перенесение на потребительские цены.

“Дополнительным риском является возможное отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне существующих геополитических конфликтов на Ближнем Востоке“, - говорится в публикации.

Напомним, Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции.

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Теги: Минэкономики, инфляция, гривна, обмен валют, курс гривны, курс доллара к гривне
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