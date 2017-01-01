Зеленский предлагает внести изменения в госбюджет на 2020 год

Президент хочет создать Фонд развития предпринимательства.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает нардепам внести изменения в госбюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн. Президент подал на рассмотрение соответствующий законопроект, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Предполагается, что деньги возьмут из Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

“Законопроект предлагает увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе “Фонд развития предпринимательства“, – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее президент рассказал, как будут повышать пенсии.

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