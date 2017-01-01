Нардепы снизили штрафы за нарушение трудового законодательства
В Украине снизятся штрафы за нарушение трудового законодательства. Парламентарии приняли соответствующий законопроект, сообщается на сайте Верховной Рады.
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Главная цель закона — сократить экономически необоснованные штрафы за нарушение норм трудового законодательства Украины.
Документ предусматривает снижение штрафов, указанных в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (“Ответственность за нарушение законодательства о труде”).
По каким правилам будут штрафовать:
за неоформление трудового договора или выплаты работникам зарплаты без начисления и уплаты налогов впервые – письменное предупреждение;
за повторное нарушение в течение года – штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
за несоблюдение размера минимальной зарплаты – штраф в сумме двукратного размера минимальной заработной платы;
за недопуск к проверке в отношении допуска работника к работе без оформления трудового договора или выплаты зарплаты без уплаты налогов – штраф в восьмикратном размере минимальной заработной платы;
за все остальные нарушения требований трудового законодательства к работодателям будет применяться письменное предупреждение;
за выявленное повторно правонарушение в течение 12 месяцев – штраф в размере минимальной заработной платы.
Напомним, депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики.
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