Украина и Молдова подписали меморандум о газовых поставках

Если транзит российского газа будет остановлен, то Молдова будет покупать газ у Украины.

Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа. facebook.com

Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа. Об этом сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина в Facebook.

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Представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы подписали документ сегодня, 13 декабря, в Кишиневе (Молдова).

“Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его (меморандум - ред.)“, - пишет Карпишина.

Документ подписали сегодня facebook.com

Напомним, Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом.

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