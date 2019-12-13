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Украина и Молдова подписали меморандум о газовых поставках

Комментариев: 1
Если транзит российского газа будет остановлен, то Молдова будет покупать газ у Украины.
Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа.
Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа.
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Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа. Об этом сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина в Facebook.

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Представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы подписали документ сегодня, 13 декабря, в Кишиневе (Молдова).

“Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его (меморандум - ред.)“, - пишет Карпишина.

Документ подписали сегодня
Документ подписали сегодня
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Напомним, Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом.

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Теги: Молдова, поставки газа, транзит газа через Украину
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Комментариев (1)
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Клаустро    13.12.2019, 18:22
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Клаустро
То есть Украина наплюёт на нужды своих граждан и предприятий и последний газ продаст Молдове?? Объясните логику их планов?
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