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4 морпорта Украины планируют передать в концессию — Криклий

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Подготовка к концессии начнется в 2020 году.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
facebook.com/AgrarianCommunity

Министерство инфраструктуры Украины планирует начать подготовку к концессии еще четырех морских портов в 2020 году. Об этом сегодня заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации отчета “Приближение к модели управления “порт-лендлорд“ в Украине“ в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

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Пока готовить к концессии будут 4 морских порта: Бердянск, Мариуполь, Черноморс и часть морпорта Одессы.

По словам министра, для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты “Мариуполь“, “Бердянск“, “Черноморск“, а также часть Одесского морпорта.

“Естественно, это только начало. Мы будем все дальше продвигать модель концессии в другие порты“, - подчеркнул министр.

Криклий также акцентировал на том, что Украина нацелена на активное взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса.

Напомним, ранее министр инфраструктуры сообщал, что в Украине спишут 80% старых вагонов поездов.

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Теги: Морской порт, концессия, Криклий
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