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Украина обязана транспортировать газ в Европу даже без нового контакта — эксперт

Комментариев: 5
Наша страна взяла на себя официальное обязательство транспортировать голубое топливо в Европу.
Украина – подписант Европейской энергетической хартии
Украина – подписант Европейской энергетической хартии
depositphotos.com

Глава “Нафтогаза Украины“ Андрей Коболев утверждает, что транзит газа через территорию Украины не возможен без заключения контракта с Россией. Однако, как объяснил экономист Виктор Скаршевский, это не совсем так, пишет Сегодня.

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Экономист акцентировал, что наша страна взяла на себя официальное обязательство транспортировать голубое топливо в Европу.

“Транзит – он может быть без договора, – объясняет он. – Украина – подписант Европейской энергетической хартии, где черным по белому записано, что при отсутствии договора страна-транзитер обязана транзитировать газ через свою территорию. Такие случаи были в других странах. А потом задним числом будет все оформлено“.

В то же время, если Украина в подобной ситуации будет использовать российский газ для своих нужд — это будет считаться кражей.

Экономист допустил, что переговоры о контракте могут затянуться до марта, но договор все-таки будет заключен, поскольку Москва не готова отказаться от транзита через Украину.

“Думаю, это будет не газовая война, а войнушка, чисто политическая. Но в конце концов договор будет подписан на год или три, в меньшем объеме, – говорит экономист. – На три – пять лет Россия заинтересована в украинской газотранспортной системе, поскольку будет больше зарабатывать. На фоне того, что в самой Европе снижается газодобыча, а потребление будет расти, поскольку там борются с изменением климата и снижают выбросы парниковых газов. Также идет борьба между РФ и США относительно европейского рынка сжиженного газа“.

Напомним, транзит газа через территорию Украины превысил 80 млрд кубов.

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Теги: газ, транзит газа через украину, Украина и Россия
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  13.12.2019, 19:58
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 13.12.2019, 19:30
В 2014 году, Януковичу США и Европа тоже обещали, что не будет не какого переворота и просили не трогать митингующих.
А до этого США обещали России, не принимать в НАТО страны Варшавского договора.
Так, что сам, иди на куй! Майданутый!!!
гость  (аноним)  13.12.2019, 19:53
Оценка:  0
гость
(аноним) 13.12.2019, 19:45 "А со стороны усраины фермеры жалуются"

ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-А- А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
СЛАВА УПА!
СЛАВА УКРАИНСКИМ ФЕРМЕРАМ!
гость  (аноним)  13.12.2019, 19:45
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 13.12.2019, 19:31
А со стороны усраины фермеры жалуются, что идет заболоченность территории.
Дятел! Не надо путать воду для питья с технической водой для полива.
гость  (аноним)  13.12.2019, 19:31
Оценка:  +1
гость
На засыхающем симферопольском водохранилище, еба.н.ая кацапня обнесла, остатки жижи, забором с колючей проволокой. Теперь, крымнаши даже обосраные жопы подмыть не могут!
Путын, ввиди вайскаааааааааа!!!
гость  (аноним)  13.12.2019, 19:30
Оценка:  +1
гость
КОГДА КРАВЧУК ОТДАВАЛ ЯО, - КАЦАПСТАН, США, ЕВРОПА ДАВАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕ ПОСЯГАТЬ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТ, НЕ УСТРАИВАТЬ ВОЙН.
ТАК ЧТО, ИДИТЕ НАКУЙ!!!
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