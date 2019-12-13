Украина обязана транспортировать газ в Европу даже без нового контакта — эксперт

Наша страна взяла на себя официальное обязательство транспортировать голубое топливо в Европу.

Глава “Нафтогаза Украины“ Андрей Коболев утверждает, что транзит газа через территорию Украины не возможен без заключения контракта с Россией. Однако, как объяснил экономист Виктор Скаршевский, это не совсем так, пишет Сегодня.

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Экономист акцентировал, что наша страна взяла на себя официальное обязательство транспортировать голубое топливо в Европу.

“Транзит – он может быть без договора, – объясняет он. – Украина – подписант Европейской энергетической хартии, где черным по белому записано, что при отсутствии договора страна-транзитер обязана транзитировать газ через свою территорию. Такие случаи были в других странах. А потом задним числом будет все оформлено“.

В то же время, если Украина в подобной ситуации будет использовать российский газ для своих нужд — это будет считаться кражей.

Экономист допустил, что переговоры о контракте могут затянуться до марта, но договор все-таки будет заключен, поскольку Москва не готова отказаться от транзита через Украину.

“Думаю, это будет не газовая война, а войнушка, чисто политическая. Но в конце концов договор будет подписан на год или три, в меньшем объеме, – говорит экономист. – На три – пять лет Россия заинтересована в украинской газотранспортной системе, поскольку будет больше зарабатывать. На фоне того, что в самой Европе снижается газодобыча, а потребление будет расти, поскольку там борются с изменением климата и снижают выбросы парниковых газов. Также идет борьба между РФ и США относительно европейского рынка сжиженного газа“.

Напомним, транзит газа через территорию Украины превысил 80 млрд кубов.

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