Курс валют: доллар продолжает дешеветь, а евро дорожать

Нацбанк продолжает укреплять гривну относительно доллара и ослаблять относительно евро. А на межбанке курс и доллара и евро снизились.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря, укрепил гривну на шесть копеек относительно доллара и ослабил на копейку относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 13 декабря.

Читай также: Как снижение учетной ставки повлияет на финансы украинцев

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2349,7996 гривны (-6,528);

– 100 евро – 2625,6661 гривны (+1,4241).

В пятый рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанкев продаже снизился на 8 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,19 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram