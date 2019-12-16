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НБУ за неделю купил на межбанке более $400 млн

Комментариев: 1
С начала года чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $6 млрд.
Нацбанк на две недели приобрел почти миллиард долларов
Нацбанк на две недели приобрел почти миллиард долларов
depositphotos.com

Национальный банк Украины в течение недели 9-13 декабря купил на межбанковском валютном рынке валюты на $424,1 млн, что сопоставимо с объемами прошлой недели ($436,6 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 14 декабря.

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По данным регулятора, покупки валюты на этой неделе стали третьими по объемам в текущем году. Немногим больше было выкуплено лишь на прошлой неделе и в конце июля – $510 млн.

Нацбанк не продает валюту на межбанке уже восемь недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $6340 млрд и продал лишь на $479,23 млн.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5860,77 млрд.

Напомним, Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции.

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Теги: валютный рынок, доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 11:17
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Ну с кацапами, понятно, их здесь нет им эта тема дремуча. А что, с людьми? Вы не видите как Вас разводят на курсе и на объёме закупок дармового доллара?
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