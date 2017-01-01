Эксперт дал новый прогноз по курсу доллара

На следующей неделе наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн, прогнозирует аналитик.

Снижение курса доллара к гривне ожидается в течение 16-22 декабря. Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн“, - сказал он.

Как отметил аналитик, Нацбанк Украины в очередной раз объяснил причины укрепления гривны, причем, некоторые из хорошо ранее известных факторов утратили свою важность. По словам регулятора, основными источниками избыточного предложения валюты с октября по текущий момент являются поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

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По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,88 грн до 23,56 грн (-1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 23,70/23,72 до 23,49/23,50 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,60/23,86 до 23,34/23,58 (-1,1%/-1,2%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более

Напомним, НБУ за неделю купил на межбанке более $400 млн.



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