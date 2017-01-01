В Нафтогазе объяснили рост цен на газ
Газ в Украине дорожает вследствие недостаточного собственной добычи, а также низкой энергоэффективности. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.
“Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже“, - отметил он.
Витренко добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций.
“Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию“, - констатировал Витренко.
Напомним, эксперт рассказал, что Украина обязана транспортировать газ в Европу даже без нового контакта.
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