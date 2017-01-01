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В Нафтогазе объяснили рост цен на газ

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Исполнительный директор компании объяснил, почему газ в Украине дорожает, хотя мог бы дешеветь.
Витренко объяснил, почему газ дорожает
Витренко объяснил, почему газ дорожает
depositphotos.com

Газ в Украине дорожает вследствие недостаточного собственной добычи, а также низкой энергоэффективности. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

“Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже“, - отметил он.

Витренко добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций.

“Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию“, - констатировал Витренко.

Напомним, эксперт рассказал, что Украина обязана транспортировать газ в Европу даже без нового контакта.

 
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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, тарифы, цена на газ, тарифы на газ
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