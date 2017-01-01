Китай протестирует свою цифровую валюту

Народный банк Китая готовится протестировать новую систему электронных платежей в двух городах.

Народный банк Китая (НБК) готовится протестировать систему электронных платежей на базе собственной цифровой валюты в городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Об этом пишет finance.ua.

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Для этого НБК заключил партнерство с четырьмя коммерческими банками и тремя телекоммуникационными компаниями.

По информации СМИ, центробанк всячески поощряет новых партнеров придумывать собственные стратегии развития и распространения новой системы. Некоторые банки решили сотрудничать с телеком-компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, другие создали собственные приложения.

Пилотная программа будет сосредоточена на таких отраслях, как транспорт, образование, торговля и медицина. В Шэньчжэне тестирования примерно будет запущено уже в этом году.

Кроме этого, сообщалось, что финтех-фирма, которая финансируется подразделением центробанка, ищет блокчейн-специалистов в Сучжоу. Они якобы также примут участие в тестировании.

Новая система предусматривает, что НБК будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам в обмен на резерв в юанях. Пользователям необходимо будет зарегистрировать цифровой кошелек в банках для получения и использования монет.

Напомним, Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США.

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