В Украине резко снизилась добыча угля

Шахты Донецкой области за 11 месяцев этого года обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля , что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года по ноябрь 2019 года в Украина добыча угля сократилась на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство энергетики и охраны окружающей среды. Читай также: Президент заявил о погашении долгов перед шахтерами Как отмечается, добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) – до 5 млн 605,6 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,3% (на 2 млн 344,2 тыс. тонн) – до 22 млн 806,8 тыс. тонн.

Данные приводятся без учета данных ООО Краснолиманское, подконтрольное Виталию Кропачеву, которое сркывет отчет о своей деятельности от министерства.

Также в ведомстве отмечают, что в ноябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 1,2% (на 33,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 751,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоэнерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) – до 3 млн 343,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) – до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2,559 млн тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 года обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю-2018), Луганской – 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской – 16 млн 632,5 тыс. тонн (-9,2%), Львовской – 1,257 млн тонн (-12,8%), Волынской – 65,9 тыс. тонн (-30%).

Напомним, запасы угля впервые превысили прошлогодние.



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