Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии

Комментариев: 1
Эта страна входит в тройку мировых лидеров по качеству жизни.
Работают, в основном там, где нужен физический труд.
Работают, в основном там, где нужен физический труд.
depositphotos.com

Эстонцы и россияне активно ездят зарабатывать деньги в Финляндию. Но в последнее время лидирующие позиции в поездках на работу в эту страну занимают украинцы. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: В Украине разрешат увольнять беременных

Население Финляндии составляет 5,5 млн человек. Эта страна входит в тройку мировых лидеров по качеству жизни.

Многие украинцы едут в Финляндию сначала просто на заработки, но со временем решают не возвращаться и остаются там жить. Работают, в основном там, где нужен физический труд.

Нередки поездки и для сезонных заработков — сбор ягод, выращивание овощей в теплице. На фермах можно работать круглый год. Оплачивается труд в размере 10 евро за час. Для финнов — это очень маленькая зарплата и местное население не готово работать за такие деньги. А вот среди иностранцев желающих много — их активно берут на работу, причем официально трудоустраивают.

Сейчас в Финляндии работает около 2000 украинцев.

Напомним, стало известно, в каком возрасте украинцы впервые устраиваются на работу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Финляндия, Работа за границей, трудовой рынок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.12.2019, 11:35
Оценка:  0
гость
Знаменитую финскую клубнику круглогодично собирают?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь