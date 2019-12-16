Украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии

Эта страна входит в тройку мировых лидеров по качеству жизни.

Работают, в основном там, где нужен физический труд. depositphotos.com

Эстонцы и россияне активно ездят зарабатывать деньги в Финляндию. Но в последнее время лидирующие позиции в поездках на работу в эту страну занимают украинцы. Об этом сообщает ТСН.

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Население Финляндии составляет 5,5 млн человек. Эта страна входит в тройку мировых лидеров по качеству жизни.

Многие украинцы едут в Финляндию сначала просто на заработки, но со временем решают не возвращаться и остаются там жить. Работают, в основном там, где нужен физический труд.

Нередки поездки и для сезонных заработков — сбор ягод, выращивание овощей в теплице. На фермах можно работать круглый год. Оплачивается труд в размере 10 евро за час. Для финнов — это очень маленькая зарплата и местное население не готово работать за такие деньги. А вот среди иностранцев желающих много — их активно берут на работу, причем официально трудоустраивают.

Сейчас в Финляндии работает около 2000 украинцев.

Напомним, стало известно, в каком возрасте украинцы впервые устраиваются на работу.

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