Где украинцы отдыхали в 2019 году

Чаще всего летали в Испанию и Турцию.

Лидеры рейтинга самых популярных направлений остаются теми же, что и в 2018 году depositphotos.com

В 2019 году украинцы чаще всего летали в Барселону и Стамбул. Такие данные приводит команда поисковой системы для путешественников Momondo.ua, пишет UBR.

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Чаще всего украинцы руководствуются ценой при выборе страны для путешествия. Чем дешевле рейс, тем больше на него спрос. Лидеры рейтинга самых популярных направлений остаются теми же, что и в 2018 году. Только Стамбул с Барселоной в этом году поменялись местами.

Топ-5 направлений, куда чаще всего летали украинцы в 2019 году (средняя цена билета в обе стороны):

Барселона – 5768 грн;

Стамбул – 4820 грн;

Рим – 5118 грн;

Париж – 6120 грн;

Прага – 5633 грн.

Более популярными в этом году стали: Мальта (популярность выросла на 81%), Австрия (79%), Словакия (52%), Индонезия (47%), Польша (31%).

Активно украинцы ездили и в северных направлениях — в Швецию, Данию, Норвегию.

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