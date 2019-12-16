Где украинцы отдыхали в 2019 году
В 2019 году украинцы чаще всего летали в Барселону и Стамбул. Такие данные приводит команда поисковой системы для путешественников Momondo.ua, пишет UBR.
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Чаще всего украинцы руководствуются ценой при выборе страны для путешествия. Чем дешевле рейс, тем больше на него спрос. Лидеры рейтинга самых популярных направлений остаются теми же, что и в 2018 году. Только Стамбул с Барселоной в этом году поменялись местами.
Топ-5 направлений, куда чаще всего летали украинцы в 2019 году (средняя цена билета в обе стороны):
Барселона – 5768 грн;
Стамбул – 4820 грн;
Рим – 5118 грн;
Париж – 6120 грн;
Прага – 5633 грн.
Более популярными в этом году стали: Мальта (популярность выросла на 81%), Австрия (79%), Словакия (52%), Индонезия (47%), Польша (31%).
Активно украинцы ездили и в северных направлениях — в Швецию, Данию, Норвегию.
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