Где в Украине самое дешевое автомобильное топливо

Самые низкие цены на бензин в Черниговской области.

Самые низкие в Украине цены на бензин А-92 и А-95, дизельное топливо и сжиженный газ в ноябре 2019 были в Черниговской области - 25,55 грн за л А-92 и 26,37 грн за л А-95. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В то же время, самым дорогом бензин А-92 и А-95 был в столице - 28,46 грн за л и 29,59 грн за л соответственно.

Немного дешевле бензин был в Ивано-Франковской области - 28,3 грн за л А-92 и 29,55 грн за л А-95

В то же время, дизельное топливо самым дорогим было во Львовской области - 28,67 грн за л, а самым дешевым — Черниговской области: 26,09 грн за л.

Если говорить о сжиженном газе, то самым дорогим топливо было в Черновицкой области 12,12 грн за л, а наиболее дешевым в Черниговской - 11,27 грн за л.

Напомним, украинские АЗС продолжают снижать цены.

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