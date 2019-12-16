Россия поставила условие, при котором возможен транзит газа

В стране заявляют, что некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома. Об этом передают “Известия“.

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Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы “российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины“.

Пресс-секретарь Путина отметил, что данная тема поднималась на “нормандском саммите“ в Париже 9 декабря.

“Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер. Тема весьма детально, с цифрами, обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали“, — сказал он.

Песков признал, что трудности в переговорах существуют и их нужно преодолеть. Но в то же время, акцентировал, что некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.

Напомним, оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции.

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