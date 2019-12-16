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Россия поставила условие, при котором возможен транзит газа

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В стране заявляют, что некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.
Некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.
Некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.
depositphotos.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома. Об этом передают “Известия“.

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Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы “российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины“.

Пресс-секретарь Путина отметил, что данная тема поднималась на “нормандском саммите“ в Париже 9 декабря.

Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер. Тема весьма детально, с цифрами, обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали“, — сказал он.

Песков признал, что трудности в переговорах существуют и их нужно преодолеть. Но в то же время, акцентировал, что некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.

Напомним, оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции.

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Теги: Песков, газ, транзит газа, Газпром
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    16.12.2019, 14:58
Оценка:  +2
Путин_xyйло
"В стране заявляют, что некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ."
Такова се_ля_ви. Кому сейчас легко
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