Сможет ли Украина полностью перейти на электрокары — эксперты

Множество стран планирует совсем отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания уже через 10-25 лет.

Норвегия собирается перейти на электромобили уже к 2025 году depositphotos.com

Мир активно переходит на электромобили. Множество стран планирует совсем отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания уже через 10-25 лет. Сможет ли Украина поддержать этот тренд, пишет Сегодня.

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Норвегия собирается перейти на электромобили уже к 2025 году, а Германия предлагает запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания по всему Евросоюзу с 2030-го. Великобритания планирует сделать это в 2032-м, Индия – в 2030-м, а Франция – в 2040-м.

Автопроизводители начали активно делать гибриды.

Украина пытается также следовать тренду. На рассмотрение нардепам уже подан проект закона о переходе на электрокары.

“За пять лет в Украине произошла электромобильная революция. Люди понимают, что электромобили выгодны. Электрокаров становится больше, и они все разнообразнее. А зарядных станций сейчас у нас больше, чем у любой соседней стране. За десять лет Украина может прийти к тому, чтобы все продажи частного транспорта составляли электромобили. Это вполне реально“, – считает директор компании Electrocars Александр Кравцов.

В свою очередь, руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев подчеркнул, что при попытках урегулировать ряд актуальных для рынка электромобилей вопросов необходимо не допустить введения регуляторных барьеров. Так, законопроект предусматривает, что с 2025 года деятельность электрозарядок может стать лицензируемой.

“Европейская же практика исходит из того, что зарядка электромобилей является услугой и, соответственно, не регулируется, как поставка электроэнергии. А зарядная станция является конечным потребителем электроэнергии, соответственно, не является субъектом, который может поставлять электроэнергию. Например, в той же Директиве ЕС 2014/94/EU Аlternative Fuels Infrastructure (AFI) Directive зарядка электромобиля называется services to customers, то есть услугой. В п.8 статьи 4 Директивы указывается, что операторы зарядных станций должны иметь возможность приобретать электроэнергию у любого поставщика электроэнергии, а не трейдера, как это было бы, если бы электроэнергия перепродавалась“, – напомнил Ковалев.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

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