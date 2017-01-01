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Украина резко сократила потребление газа

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За 11 месяцев текущего года в Украине использовали газа на 6% меньше, чем за этот период в прошлом году.
В прошлом году потребления газа немного выросло, а в этом снова начало падать
В прошлом году потребления газа немного выросло, а в этом снова начало падать
depositphotos.com

За 11 месяцев 2019 года Украина сократила потребление газа на 6% - до 22,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаз в понедельник, 16 декабря.

“Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 22,7 миллиарда кубометров газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года“, - сказано в сообщении.

При этом за весь прошлый год Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.

Напомним, Россия поставила условие, при котором возможен транзит газа.

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Теги: газ, ГТС, Укртрансгаз, газотранспортная система
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