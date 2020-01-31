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Верховный суд перенес рассмотрение дела Суркисов и Приватбанка

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Объявили перерыв до 31 января.
Приватбанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов
Приватбанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов
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Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал. Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина“ источник, знакомый с рассмотрением этого дела, которое слушается в закрытом режиме.

“Объявлен перерыв до 31.01.2020. Перенос в связи с необходимостью ознакомиться ГПУ с материалами дела“, – рассказал источник.

Стоит отметить, что Приватбанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры. 

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Кроме того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию Приватбанка.

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.

Напомним, глава Минфина назвала сроки продажи ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк, Верховный Суд, Суркис
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