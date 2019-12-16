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Чьи деньги потратят на строительство объектов Укрбуда

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Киевгорстрой взялся за строительство домов.
Из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут.
Из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут.
depositphotos.com

Объекты Укрбуда буду достраивать за счет нераспределенной прибыли Киевгорстроя и государственных займов. Об этом заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир на пресс-конференции, пишет Экономическая правда.

“За последние 10 лет у КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить“, – заявил он. 

В то же время, как уточнил Кушнир, из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут. 

“Я думаю, что это будут какие-то коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли закрывать затраты“, – добавил Кушнир.

Также представитель Киевгорстроя акцентировал, что инвесторов не обидят, их деньги пойдут исключительно на строительство домов.

“Инвесторы Киевгорстроя никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы“, – заявил Кушнир.

По его словам, порядок ввода и сроки сдачи в эксплуатацию объектов будут определены после изучения финансовой, технической и юридический вопросов.

Напомним, ранее стало известно, кому сейчас принадлежит Укрбуд.

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Теги: Укрбуд, недвижимость, рынок недвижимости
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