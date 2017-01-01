На пенсию в 50 лет: Кто может досрочно начать получать выплаты
Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет. Об этом сообщили в ПФУ, пишет Finance.ua.
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Главное условие для выхода на пенсию раньше для женщин, чьи дети инвалиды детства — 15 лет трудового стажа.
Чтобы оформить пенсию, необходимо подать ряд документов:
удостоверение получателя соцпомощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;
выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно инвалид с детства;
из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.
К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.
Напомним, президент рассказал, как украинцам будут повышать пенсии.
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