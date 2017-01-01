Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пенсию в 50 лет: Кто может досрочно начать получать выплаты

Комментариев: 0
Право досрочно выйти на пенсию имеют матери детей-инвалидов.
Главное условие для выхода на пенсию — 15 лет трудового стажа
Главное условие для выхода на пенсию — 15 лет трудового стажа
depositphotos.com

Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет. Об этом сообщили в ПФУ, пишет Finance.ua.

Читай также: Увеличение трудового стажа: кто в 2020 году сможет выйти на пенсию

Главное условие для выхода на пенсию раньше для женщин, чьи дети инвалиды детства — 15 лет трудового стажа.

Чтобы оформить пенсию, необходимо подать ряд документов:

  • удостоверение получателя соцпомощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;

  • выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно инвалид с детства;

  • из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Напомним, президент рассказал, как украинцам будут повышать пенсии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: пенсия, ПФУ, выход на пенсию
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь