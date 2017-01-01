В ЕС рассказали, почему России следует продлить газовый договор с Украиной
Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью “Известиям“.
“Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть – в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок“, – утверждает Маркус Эдерер.
Представитель ЕС акцентировал, что России следует решить вопрос по транзиту до конца текущего года.
“Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта – стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года“, – резюмировал Эдерер.
Напомним, Украина резко сократила потребление газа.
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