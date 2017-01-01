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В ЕС рассказали, почему России следует продлить газовый договор с Украиной

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Представитель Евросоюза акцентировал, что России следует решить вопрос по транзиту до конца 2019 года.
Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность
Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность
depositphotos.com

Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью “Известиям“.

“Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть – в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок“, – утверждает Маркус Эдерер.

Представитель ЕС акцентировал, что России следует решить вопрос по транзиту до конца текущего года.

“Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта – стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года“, – резюмировал Эдерер.

Напомним, Украина резко сократила потребление газа.

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Теги: газ, газовый контракт, Украина и Россия, транзит газа
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