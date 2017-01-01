Иностранцам не разрешат покупать землю в Украине

Чиновники продолжают вносить правки в законопроект об открытии рынка земли.

Готова финальная версия законопроекта об открытии рынка земли в Украине. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Алексей Мушак.

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Чиновник утверждает, что документ предусматривает запрет на допуск иностранцев к будущему рынку.

По его словам, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров.

Также в законопроекте предлагают сократить концентрацию земли в одних руках с 200 тыс га до 5-50 тыс га.

“Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит... Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки“, – сообщил Мушак.

Напомним, в Кабмине рассказали о лимите земли в одни руки.

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