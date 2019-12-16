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В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — Меркель

Комментариев: 2
Устроиться на работу в Германии теперь будет легче.
Ангела Меркель
Ангела Меркель
depositphotos.com

Устроиться на работу в Германию теперь будет проще. Канцлер страны Ангела Меркель рассказал, что в Германии ждут работников из стран, которые не входят в Евросоюз. Об этом сообщает Сегодня.

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Единственное условие для работы в Германии – знание немецкого языка. Меркель объяснила, что немецким компаниям не хватает квалифицированных специалистов.

Более того, правительство не хочет, чтобы из-за дефицита кадров им пришлось переносить производство в другие страны.

Надеются привлечь иностранных специалистов благодаря новому закону, который вступит в силу с марта 2020 года. Он значительно упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов для всех без исключения сфер.

Напомним, украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии.

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Теги: работа, работа в германии, Ангела Меркель
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 19:25
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гость
гость (аноним) 16.12.2019, 18:55
Рабы они и в Германии рабы.
гость  (аноним)  16.12.2019, 18:55
Оценка:  0
гость
Хо.х.лы, которые до сих пор мотаются в еб.а.ный кацапстан, вот вам шикарная альтернатива! Посылайте накуй кацапское быдло и в Германию! А туркмены, таджики, чечены, китайцы пусть устроят кацапоидам демографический пи.з.дец и дадут просраться
ga77    16.12.2019, 19:27
Оценка:  0
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