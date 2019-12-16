В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — Меркель
Устроиться на работу в Германию теперь будет проще. Канцлер страны Ангела Меркель рассказал, что в Германии ждут работников из стран, которые не входят в Евросоюз. Об этом сообщает Сегодня.
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Единственное условие для работы в Германии – знание немецкого языка. Меркель объяснила, что немецким компаниям не хватает квалифицированных специалистов.
Более того, правительство не хочет, чтобы из-за дефицита кадров им пришлось переносить производство в другие страны.
Надеются привлечь иностранных специалистов благодаря новому закону, который вступит в силу с марта 2020 года. Он значительно упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов для всех без исключения сфер.
Напомним, украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии.
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Полная версия правил
Рабы они и в Германии рабы.