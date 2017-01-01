Госгеокадастр лишат права распоряжаться землей - Милованов
В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовят законопроект, согласно которому право распоряжаться землей от Госгеокадастра будет передано местной власти. Об этом в Facebook написал министр экономики Тимофей Милованов.
“Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом власти на местах, знают насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться“, - написал Милованов.
Министр сказал, что ведомство предпринимает 5 шагов для того, чтобы преодолеть коррупцию в Госгеокадастра:
- Назначен новый руководитель центрального офиса, который прошел прозрачный конкурс.
- Отстранены все руководители и заместители региональных управлений. “В определенных регионах это решение саботируется, но мы доведем это до конца“, - отметил министр.
- Запущена аудиторская проверка центрального и всех региональных управлений.
- Открываются конкурсы на руководителей региональных отделений. “Мы ищем людей, которые готовы бороться с коррупцией и создавать современный и прозрачный орган власти“, - уточнил Милованов.
- Готовится передача права распоряжаться землей местной власти.
“Системно побороть коррупцию в кадастре можно только уничтожив источник коррупции - права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган“, - написал Милованов.
Напомним, ранее Милованов рассказал, при каком условии гривна может укрепиться до 20 за доллар.
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