Курс валют: гривна замерла

Нацбанк оставил практически без изменений курс гривны относительно доллара. В то же время евро, который предыдущие банковские дни дорожал, сейчас подешевел сразу на семь копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, оставили без изменений курс гривны относительно доллара и на семь копеек укрепил относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 16 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2349,0376 гривны (-0,762);

– 100 евро – 2618,2373 гривны (-7,4288).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 2 копейки до 23,51 гривен за доллар, курс в покупке до 23,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,21 гривен за евро.

Напомним, эксперт дал новый прогноз по курсу доллара.



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