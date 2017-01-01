Фондовый рынок США закрылся ростом
Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 16 декабря, завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,36% – до 28235,89 пункта.
Индекс S&P 500 повысился на 0,71% – до 3191,45 пункта.
NASDAQ прибавил 0,91% – до 8814,23 пункта.
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