Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 16 декабря, завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Фондовый рынок США закрылся ростом depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,36% – до 28235,89 пункта. Индекс S&P 500 повысился на 0,71% – до 3191,45 пункта. NASDAQ прибавил 0,91% – до 8814,23 пункта. Напомним, стало известно, в какой валюте украинцы хранят свои сбережения.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

КорреспонденТ.biz