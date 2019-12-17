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Кабмин и НБУ обсудили укрепление гривны

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В Нацбанке считают, что укрепление курса является позитивным для экономики.
Правительство и Национальный банк Украины провели очередную встречу
Правительство и Национальный банк Украины провели очередную встречу
bank.gov.ua

Правительство и Национальный банк Украины провели очередную встречу в рамках Меморандума о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Стороны обсуждали монетарную политику, в частности, укрепление курса гривны и его влияние на инфляцию и экономический рост.

“Правительство, как и НБУ, независимые друг от друга, имеют одинаковую цель — стабильная экономика, сильная финансовая система и, как результат, благосостояние украинских граждан“, — прокомментировал встречу премьер-министр Алексей Гончарук.

Представители НБУ отметили, что укрепление гривны является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь негативное влияние в отдельных сегментах.

“Благодаря укреплению курса гривны инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили“, — подчеркнул Яков Смолий.

Крепкий курс гривны влияет на доходы госбюджета и одновременно формирует экономию в части затрат на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на госзакупки импортированных товаров, например медикаментов. Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

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Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Это частично снижает себестоимость продукции, которая будет идти на экспорт. Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы.

Напомним, НБУ выпускает новую памятную монету.

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Теги: НБУ, Кабмин, правительство, укрепление гривны
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Комментариев (1)
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Клаустро    17.12.2019, 11:25
Оценка:  -2
Клаустро
А что подешевело,решалы?Народ зарабатывает на чужбине,здоровье гробит,а их украинские родичи теряют на вашем курсе.Зато вы жиреете.В чём польза для народа от ваших схем?
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