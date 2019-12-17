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НБУ: Причин для выезда заробитчан становится меньше

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Несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5, сообщили в НБУ.
С начала года по октябрь-2019 из-за границы украинские заробитчане прислали 9,7 млрд долларов
С начала года по октябрь-2019 из-за границы украинские заробитчане прислали 9,7 млрд долларов
depositphotos.com

В Нацбанке уверены, что украинцы внутри страны становятся богаче. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Сегодня.

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Он сообщил, что с начала года по октябрь-2019 из-за границы украинские заробитчане прислали 9,7 млрд долларов. Такие показатели свидетельствуют о том, что поступления от трудовых мигрантов сейчас не сильно растут.

“Они (поступления от трудовых мигрантов – ред.) приносят существенные объемы валюты, но это практически те же цифры, что и в прошлом году“, – сказал Чурий.

По его словам, в этом году переводы от трудовых мигрантов росли менее чем на 7%, а вложения иностранных инвесторов в облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – более чем в 10 раз, если считать в долларовом эквиваленте.

“Одна из причин стабилизации поступлений от трудовых мигрантов – это как раз укрепившаяся гривня. Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%. Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше“, – объяснил Чурий.

Напомним, стало известно, когда предприниматели смогут работать с налоговой в режиме онлайн.

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Теги: НБУ, заробитчане, Нацбанк, заработок, украинские заробитчане за рубежом
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.12.2019, 12:56
Оценка:  +1
гость
Пиzдеть-не мешки ворочать! Просто из-за большого наплыва заробитчан зарплаты за бугром падают
Клаустро    17.12.2019, 12:52
Оценка:  -2
Клаустро
Статистики,вы сами пробовали на эти зарплаты устроиться? Или люди с жиру бесятся ,когда КАЖДЫЙ день ездят за 200-300 км на работу.Не только из сёл,но и из городов!!!
Ходок  (аноним)  17.12.2019, 12:46
Оценка:  +1
Ходок
Панове. Ну это же бред. Поступления из-за рубежа не растут сильно, а скоро начнут уменьшаться по простой причине - некому слать. все уже там. Уроды из НБУ сами туда собираются. Считать требуется не по средней зарплате (температуре по палате), а по зарплате вне Киева. Это там страна.
птицелов    17.12.2019, 12:45
Оценка:  +2
птицелов
дятли)))а робота в Україні така є?)))
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