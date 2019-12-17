Маркарова анонсировала проверку действующей налоговой системы
Кабинет министров планирует провести проверку действующей налоговой системы в Украине, чтобы подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
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Министр акцентировала, что полноценная проверка налоговой системы не проводилась с 2015 года.
“С января мы небольшой, но очень такой профессиональной группой из Министерства экономики, Министерства финансов, профильных министерств, а также с приглашенными экспертами и с бизнес-средой проведем структурированную диагностику нашей налоговой системы“, - сказала Маркарова.
После такой проверки правительство подготовит предложения для налоговой реформы, которую затем обсудит с бизнесом.
“Надеюсь, в случае одобрения примем ее к июлю для того, чтобы она заработала с 2021-го“, - добавила министр.
Напомним, Украина озвучила позицию по “долгу Януковича“.
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