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Маркарова анонсировала проверку действующей налоговой системы

Комментариев: 2
После проверки начнут внедрять налоговую реформу.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
facebook.com/minfin.gov.ua

Кабинет министров планирует провести проверку действующей налоговой системы в Украине, чтобы подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

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Министр акцентировала, что полноценная проверка налоговой системы не проводилась с 2015 года.

“С января мы небольшой, но очень такой профессиональной группой из Министерства экономики, Министерства финансов, профильных министерств, а также с приглашенными экспертами и с бизнес-средой проведем структурированную диагностику нашей налоговой системы“, - сказала Маркарова.

После такой проверки правительство подготовит предложения для налоговой реформы, которую затем обсудит с бизнесом.

“Надеюсь, в случае одобрения примем ее к июлю для того, чтобы она заработала с 2021-го“, - добавила министр.

Напомним, Украина озвучила позицию по “долгу Януковича“.

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Теги: Маркарова, налоговая система украины, реформы
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Комментариев (2)
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avtotrend    17.12.2019, 13:19
Оценка:  +2
avtotrend
Её не проверять, её реально упрощать нужно и сокращать количество дармоедов в лице фискальных морд, которые непосильно трудятся !
Клаустро    17.12.2019, 12:57
Оценка:  -1
Клаустро
Рожа змеи перед укусом))
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