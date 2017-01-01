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НБУ упростил подписание банковских документов в электронном виде

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Внедрение новой модели улучшит условия обслуживания банками физлиц и оптимизирует документооборот, считают в Нацбанке.
НБУ внедрил новую модель подписания электронных документов
НБУ внедрил новую модель подписания электронных документов
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины разрешил физическим лицам подписывать банковские документы с использованием специально предназначенного пера – стилуса на электронном сенсорном устройстве. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление №151, вступающее в силу 17 декабря.

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В НБУ отметили, что на сегодняшний день лишь незначительное количество украинцев использует квалифицированные электронные подписи, поэтому вопрос упрощения процедуры подписания банковских документов в электронном виде является весьма актуальным.

Отмечается, что подписание документов на электронном сенсорном устройстве – современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание.

По оценкам НБУ, внедрение такой модели улучшит условия обслуживания банками физлиц, оптимизирует документооборот и позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами.

Напомним, Кабмин и НБУ обсудили укрепление гривны.

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, документы, Нацбанк, Банковская система, подпись
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