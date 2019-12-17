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Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

Комментариев: 1
В месячном измерении Украина является лидером по объемам роста экспорта в ЕС.
Украина является лидером по объемам роста экспорта в ЕС
Украина является лидером по объемам роста экспорта в ЕС
flickr.com

Украина сохраняет третью позицию в объемах сельскохозяйственного экспорта в страны Евросоюза. Соответствующие статистические данные в сопровождении детализированных таблиц приводит Еврокомиссия, пишет Укринформ.

“Наиболее важными странами происхождения для сельскохозяйственного импорта ЕС за прошедшие 12 месяцев были (в миллиардах евро) США (12,4), Бразилия (11,8), Украина (7,0), за которыми следуют Китай (6,1) и Аргентина (5,2). На ежегодной основе объем сельскохозяйственного импорта (в миллиардах евро, % изменений) продолжал впечатляюще расти из Украины (+1,9, +38%) и из США (1,15, +10%)“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в месячном измерении Украина является лидером по объемам роста экспорта в ЕС. По сравнению с августом 2018 года в текущем году больше всего импорт ЕС вырос из Украины (+198 млн евро, +50%), Бразилии (+94, +10%) и Канады (+74, +57%).

Напомним, порты Украины нарастили объемы перевалки грузов до рекорда.

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Теги: сельскохозяйственный экспорт, ЕС, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.12.2019, 13:28
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это та самая уркоина, про которую во вчерашней статье писали, что она импортирует картошку из России и Белоруси?
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