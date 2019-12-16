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Гончарук назвал причину возникновения проблемных долгов на 500 млрд

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Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы вели себя неадекватно, отметил премьер-министр.
Алексей Гончарук объяснил, что в случае судебных исков Кабмин будет полагаться на международные арбитражи
Алексей Гончарук объяснил, что в случае судебных исков Кабмин будет полагаться на международные арбитражи
Пресс-служба Кабмина

Банковские махинации в Украине привели к возникновению проблемных задолженностей в размере более 500 млрд гривен. Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.

“На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно“, – сказал Гончарук.

Он добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в частности, на международные арбитражи.

Напомним, Гончарук рассказал, от чего зависит цена на газ для украинцев.

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Теги: банки, долги, премьер-министр, банки Украины, Кабмин Украины, правительство, долг, правительство Украины, госдолг, Алексей Гончарук
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