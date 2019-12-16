Гончарук назвал причину возникновения проблемных долгов на 500 млрд
Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы вели себя неадекватно, отметил премьер-министр.
Банковские махинации в Украине привели к возникновению проблемных задолженностей в размере более 500 млрд гривен. Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.
“На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно“, – сказал Гончарук.
Он добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в частности, на международные арбитражи.
Напомним, Гончарук рассказал, от чего зависит цена на газ для украинцев.
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