Гончарук рассказал, от чего зависит цена на газ для украинцев

Цена в следующем году может вырасти.

Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

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Премьер рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с российским Газпромом о новом контракте на транзит газа через Украину в Европу.

“Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого”, – заявил Гончарук.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ, цена газа для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установили в Нафтогазе.

“Но что на самом деле, о каком повышении шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена Нафтогазом”, – добавил он.

Напомним, Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензин.

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