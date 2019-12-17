Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук рассказал, от чего зависит цена на газ для украинцев

Комментариев: 2
Цена в следующем году может вырасти.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Читай также: Кабмин и НБУ обсудили укрепление гривны

Премьер рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с российским Газпромом о новом контракте на транзит газа через Украину в Европу.

“Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого”, – заявил Гончарук.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ, цена газа для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установили в Нафтогазе.

“Но что на самом деле, о каком повышении шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена Нафтогазом”, – добавил он.

Напомним, Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Гончарук, цена на газ, транзит газа через украину
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.12.2019, 13:24
Оценка:  +1
гость
а причём тут Газпром, лохлы же покупают газ со знаменитых бездонных словацких месторождениях. а у России не покупают уже полтора миллиона дней. так и пид0рошенко рассказывал постоянно и все cвин0сосы по ТВ
FPN    17.12.2019, 13:23
Оценка:  -2
FPN
ОТ АЛЧНОСТИ У КОРМУШКИ!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь