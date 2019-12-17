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В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить

Комментариев: 15
Для предпринимателей налоги вырастут незначительно .
В Украине вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления
В Украине вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления
depositphotos.com

В следующем году в Украине вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления, которые к ним привязаны. О том, сколько будем платить государству, пишет Obozrevatel.

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Украинцы с минимальными зарплатами

Украинцы будут платить 41,5% от своей “грязной“ зарплаты государству. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минимальной заработной платы:

  • Было: 4173 грн;
  • Будет: 4723 грн.

Подоходный налог:

  • Было: 751,14 грн;
  • Будет: 850,14 грн.

ЕСВ:

  • Было: 918,06 грн;
  • Будет: 1039,06 грн.

Военный сбор:

  • Было: 62,5 грн;
  • Будет: 70,8 грн.

Всего:

  • Было: 1731,79 грн;
  • Будет: 1960,04 грн.

ФЛП

Конечно, налоги вырастут и для предпринимателей.

Первая группа единого налога будет платить:

  • Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);
  • ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);
  • Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

  • Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);
  • ЕСВ – 1039,06 грн;
  • Всего – 1983,66 грн.

Третья группа единого налога:

  • Единый налог – 5% дохода;
  • ЕСВ – 1039,06 грн;
  • Всего –1039,06 + 5% дохода.

Налог на недвижимость

Размер налога определяется не на общегосударственном уровне, а на местном. Единственно, закон ограничивает местную власть максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый “лишний“ квадратный метр. Но горсовет или сельсовет может решить брать у граждан и 1% от минимальной зарплаты.

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако и тут местная власть может вносить некие коррективы.

Напомним, нардепы снизили штрафы за нарушение трудового законодательства.

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Теги: налоги, ФЛП, налог на недвижимость
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Комментариев (15)
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Осталось 300 символов
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СлепойПью    17.12.2019, 18:12
Оценка:  -1
СлепойПью
Да я думаю скоро все перестанут платить, и это будет правильно!
Сколько можно обдирать нищего?
Совсем хауели мерзость депутатская?
СлепойПью    17.12.2019, 18:16
Оценка:  -2
СлепойПью
И военный сбор - схяули? Я не с кем не воюю, и не собираюсь!
С Порошенко снимите сборы и налоги, там 18 лярдов есть, можно потрясти немного, а как закончатся - можно Фирташа, Пинчука, Коломойского... еще лет на 50 минимум хватит поддерживать царство-государство!
СлепойПью    17.12.2019, 18:18
Оценка:  -1
СлепойПью
Вы пдалы кого трусить начинаете? Людей, которым несухя заплатить за газ и за свет? Детей не за что прокормить!
dikrava    17.12.2019, 18:09
Оценка:  +1
dikrava
Ни человек должен быть для государства, а государство для человека. За наши кровные жируют твари.
гость  (аноним)  17.12.2019, 18:00
Оценка:  0
гость
суки
Teetotaler    17.12.2019, 17:53
Оценка:  -3
Teetotaler
Военный сбор...
5.10  (аноним)  17.12.2019, 17:35
Оценка:  -2
5.10
5.10
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:03
Оценка:  +5
гость
Путин_xyйло (17.12.2019, 16:06),
а что за прикол складывать вместе налоги с работодателя с налогами самого работника??
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:02
Оценка:  +3
гость
16:56 - NAZI bot detected
гость  (аноним)  17.12.2019, 16:56
Оценка:  -5
гость
What zhidovskaya Satan did this come up with? Fuck you, the servants of the devil Kolomoisky needed? Just fucking people scumbags do not do anything. What kind of cocks do you need to pay. Fuck you.
Путин_xyйло    17.12.2019, 16:06
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Самый главный вопрос - не дохера ли 41,5% для плательщика - физ. лица?
navigator2    17.12.2019, 17:02
Оценка:  0
navigator2
що Ви сударь, Ви же знаєте яка велика королівска рать
гость  (аноним)  17.12.2019, 15:08
Оценка:  +11
гость
Громкий заголовок, а система налогообложения остается той же.
С нового года снова повышают минимальную з/п и соответственно несколько увеличиваются связанные с этим отчисления.
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