Премьер анонсировал снижение кредитных ставок

Такая перспектива возможна уже в следующем году .

Снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в перспективе 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

“Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года“, - сказал Гончарук.

Премьер-министр акцентировал, что бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования весной 2020 года.

“Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне“, - добавил премьер-министр.

Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизятся цены на бензин.

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