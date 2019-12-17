Известна дата газовых переговоров в трехстороннем формате

Встреча состоится в Брюсселе .

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в четверг depositphotos.com

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в Брюсселе в четверг. Об этом в Twitter написал вице-президент Европейской комиссии Шефчович.

“С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря“, - сообщил он.

Шефчович добавил, что пришло время отправить положительный месседж рынкам и потребителям.

Переговоры проведут в Брюсселе twitter.com/MarosSefcovic

Напомним, ранее в ЕС рассказали, почему России следует продлить газовый договор с Украиной.

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