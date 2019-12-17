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Известна дата газовых переговоров в трехстороннем формате

Комментариев: 3
Встреча состоится в Брюсселе .
Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в четверг
Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в четверг
depositphotos.com

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в Брюсселе в четверг. Об этом в Twitter написал вице-президент Европейской комиссии Шефчович.

“С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря“, - сообщил он.

Шефчович добавил, что пришло время отправить положительный месседж рынкам и потребителям.

Переговоры проведут в Брюсселе
Переговоры проведут в Брюсселе
twitter.com/MarosSefcovic

Напомним, ранее в ЕС рассказали, почему России следует продлить газовый договор с Украиной.

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Теги: транзит газа через украину, газ, Украина и Россия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.12.2019, 14:40
Оценка:  +2
гость
К слову, недавно узнала, что в ссср, до появления газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, юго-запад кацапии и сама мацква снабжались УКРАИНСКИМ ГАЗОМ! Этот же УКРАИНСКИЙ газ, московитская мразь гнала на экспорт в Европу
гость  (аноним)  17.12.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Кацапня никак не угомонится!
Носятся, по всему миру, со своим разбавленным азотом газом, как дурачки!
Быдло никчемное!
Лапотники-скот  (аноним)  17.12.2019, 14:31
Оценка:  0
Лапотники-скот
Сколеновставатели могли бы в своих пуканах носить газ в Европу а назад санционку, но этих варваров туда не пускают :; А Украина уже знатно водит по губам лаптям своей трубой, осталось только защеку сунуть
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