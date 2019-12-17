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В Украине появился первый предприниматель-банкрот

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На данный момент в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами.
Украинец прекратил свою предпринимательскую деятельность 6 ноября
Украинец прекратил свою предпринимательскую деятельность 6 ноября
depositphotos.com

Недавно украинцы получили возможно объявлять себя банкротом. 12 декабря появилось первое в истории Украины физическое лицо, которое объявило себя банкрот. Об этом сообщает Опендатабот.

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Украинец прекратил свою предпринимательскую деятельность 6 ноября 2019 года.

Как сообщается, на данный момент в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Но судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужная судебная практика. Также физические лица предоставляют о себе ложную информацию.

Стоит отметить, что инициировать банкротство может только предприниматель, имеющий долги. Для этого следует подготовить исковое заявление в Хозяйственный суд, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имущество. Должнику нужно уплатить авансовый платеж арбитражному управляющему и судебный сбор на общую сумму более 50 тыс грн.

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5 лет после признания физлица банкротом оно не может снова инициировать банкротство. Единственное исключение – если должник погасил все долги в предусмотренном Кодексом порядке.

5 лет после признания банкротства, физлицо должно перед заключением кредитных договоров, договоров займа, поручительства или залога письменно сообщать о своей неплатежеспособности другим сторонам таких договоров.

3 года после признания физического лица банкротом, деловая репутация предпринимателя не может считаться безупречной.

Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции высказал недовольство из-за своей зарплаты.

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Теги: банкрот, ФЛП, объявлять о банкротстве
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гость  (аноним)  17.12.2019, 14:57
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