"Если жена не убьет": Министр юстиции передумал увольняться с работы

Чиновник получил пенсию в США и решил не увольняться из Минюста из-за зарплаты .

Министр юстиции Денис Малюська не собирается уходить в отставку, поскольку нынешняя зарплата его устраивает. Об этом пишет Сегодня.

“Не дождутся. Не пишу я заявление и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Тогда я не задержусь. Пока не просило, поэтому планов нет“, – сказал министр.

Он также добавил, что вопрос заработной платы не настолько критичен, как об этом написали СМИ.

“Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере, последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже“, – отметил Малюська.

Малюська сообщил, что недавно получил свою пенсию в Соединенных Штатах Америки.

“Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне на год хватит“, – сказал министр.

Напомним, министр юстиции высказал недовольство из-за своей зарплаты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram