Мормонская церковь в США накопила $100 млрд на пожертвованиях

Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а накоплялись для поддержки бизнеса, говорится в жалобе на церковь.

Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити накопила почти $100 млрд на пожертвованиях wikipedia.org

Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити скопила почти $100 млрд на пожертвованиях своих прихожан. Об этом сообщил в жалобе бывший инвестиционный менеджер Дэвид Нильсен, передает The Washington Post.

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Лидеры церкви, по словам Нильсена, вводили в заблуждение прихожан и нарушали федеральное налоговое законодательство. Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а использовались для формирования накоплений и поддержки бизнеса, заявляет бывший инвестиционный менеджер.

Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней отказались предоставлять информацию о любых транзакциях и финансовых решениях.

Напомним, Оксфордский университет получил крупнейшее пожертвование в истории.



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