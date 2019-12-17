Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мормонская церковь в США накопила $100 млрд на пожертвованиях

Комментариев: 2
Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а накоплялись для поддержки бизнеса, говорится в жалобе на церковь.
Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити накопила почти $100 млрд на пожертвованиях
Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити накопила почти $100 млрд на пожертвованиях
wikipedia.org

Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити скопила почти $100 млрд на пожертвованиях своих прихожан. Об этом сообщил в жалобе бывший инвестиционный менеджер Дэвид Нильсен, передает The Washington Post.

Читай также: На Львовщине старинный храм продали за 30 тыс грн

Лидеры церкви, по словам Нильсена, вводили в заблуждение прихожан и нарушали федеральное налоговое законодательство. Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а использовались для формирования накоплений и поддержки бизнеса, заявляет бывший инвестиционный менеджер.

Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней отказались предоставлять информацию о любых транзакциях и финансовых решениях.

Напомним, Оксфордский университет получил крупнейшее пожертвование в истории.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: США, церковь, пожертвования, мормоны, пожертвование, пожертва
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:10
Оценка:  0
гость
In Kiev, these paissy "friends" once walked in pairs, in white shirts, and looked like they had just been taken off the cross. Masonic scouts.
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:04
Оценка:  +1
гость
Жидовская секта.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь