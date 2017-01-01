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Во Всемирном банке пояснили интерес иностранцев к украинским гособлигациям

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Интерес иностранцев к покупке облигаций внутреннего госзайма стал для Украины неожиданным позитивом 2019 года.
Иностранцы проявили повышенный интерес к покупке облигаций внутреннего государственного займа
Иностранцы проявили повышенный интерес к покупке облигаций внутреннего государственного займа
depositphotos.com

Иностранцы проявили повышенный интерес к покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в 2019 году из-за высоких ставок и стабилизации макроэкономической ситуации. Об этом рассказала экономист Всемирного банка Анастасия Головач в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано во вторник, 17 декабря.

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Головач напомнила, что с начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 млрд долларов.

“Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому наши ОВГЗ считают хорошей инвестицией“, - сказала она.

По ее словам, эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования государственного долга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь, Национальный банк смог пополнить золотовалютные резервы.

“Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в реальный сектор“, - отметила Головач, пояснив, что эти инвестиции не создают рабочие места т не способствуют росту экономики.

Напомним, Украина будет выпускать облигации только в гривне.

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Теги: Всемирный банк, финансы, ОВГЗ, облигация
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