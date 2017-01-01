Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Амбалдинг на финишной прямой — Нафтогаз

Комментариев: 0
Отделение независимого оператора ГТС произойдет уже через две недели .
Процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" вышел на финишную прямую
Процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" вышел на финишную прямую
facebook.com

Процесс анбандлинга НАК “Нафтогаз Украины“, предусматривающий отделение независимого оператора ГТС, вышел на финишную прямую. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook.

“Анбандлинг Нафтогаза на финишной прямой. До окончательного разделения - всего 2 недели“, - указали в компании.

Информацию подтвердили и в ООО “Оператор ГТС Украины“.

“15 дней осталось до завершения анбандлинга и начала работы независимого Оператор ГТС Украины, с которым уже более 65% участников рынка заключили договора“, - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, идет активный процесс по оформлению доходных договоров (с отлагательным обстоятельством), значительная часть сделок находится на завершающем этапе, а с 345 клиентами уже подписаны контракты.

Напомним, в Нафтогазе объяснили рост цен на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Нафтогаз, амбалдинг, ГТС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь