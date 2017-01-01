Амбалдинг на финишной прямой — Нафтогаз

Отделение независимого оператора ГТС произойдет уже через две недели .

Процесс анбандлинга НАК “Нафтогаз Украины“, предусматривающий отделение независимого оператора ГТС, вышел на финишную прямую. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook.

“Анбандлинг Нафтогаза на финишной прямой. До окончательного разделения - всего 2 недели“, - указали в компании.

Информацию подтвердили и в ООО “Оператор ГТС Украины“.

“15 дней осталось до завершения анбандлинга и начала работы независимого Оператор ГТС Украины, с которым уже более 65% участников рынка заключили договора“, - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, идет активный процесс по оформлению доходных договоров (с отлагательным обстоятельством), значительная часть сделок находится на завершающем этапе, а с 345 клиентами уже подписаны контракты.

Напомним, в Нафтогазе объяснили рост цен на газ.

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