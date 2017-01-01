Два госбанка Украины имеют проблемы с капиталом — НБУ

В случае наступления неблагоприятной экономической ситуации, у вышеуказанных банков может возникнуть необходимость в дополнительных 233-45,8 млрд грн.

В Национальном банке Украины обнаружили, что два государственных банка, Ощадбанк и Укрэксимбанк, имеют проблемы с капиталом Пресс-центр НБУ

В Национальном банке Украины обнаружили, что два государственных банка, Ощадбанк и Укрэксимбанк, имеют проблемы с капиталом, которые могут реализоваться в случае наступления неблагоприятных обстоятельств в экономике. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

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Проблемы удалось обнаружить после проведения Нацбанком стресс-тестирования, которое предполагает анализ того, как изменится финансовое состояние банка в случае, если в экономике наступит кризис.

“Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость низкая, банки уязвимы к возможным кризисам“, — сообщили в Нацбанке.

В случае наступления неблагоприятной экономической ситуации, у вышеуказанных банков может возникнуть необходимость в дополнительных 233-45,8 млрд грн.

Кроме этого, НБУ сообщил о ключевых рисках для финансовой устойчивости в Украине.

“Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности — результаты судебных процессов, связанных с ПриватБанком. НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финансовой стабильности“, — заявили в Нацбанке.

Напомним, НБУ назвал главную угрозу финансовой стабильности.

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