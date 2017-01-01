В НБУ сообщили о плане действий, если суд признает национализацию Привата незаконной

В Нацбанке сделают все, чтобы сохранить финансовую стабильность в любом случае .

В случае принятия апелляционным судом отрицательного для государства решения о законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако сделает все, чтобы сохранить финансовую стабильность. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, пишет Hromadske.

“Если будут отменять национализацию, это будет означать двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством“, — сообщила Рожкова.

Чиновницаотметила, чтоесли решение суда будет отрицательным для Украины, оно все равно не будет иметь немедленных последствий.

“Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы планируем и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов ... и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ“, — добавила Рожкова.

Стоит отметить, что рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности ПриватБанка и его национализации, состоится уже на этой неделе, 19 декабря.

Напомним, стало известно, что ПриватБанк снова передадут в частные руки.

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