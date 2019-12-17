Названы главные принципы продажи земельных паев

Оплата за покупку земли возможна только в безналичной форме с соблюдением трех главных принципов.

Стало известно, как можно продать землю depositphotos.com

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко на рассказал основные требования к процедуре продажи земли владельцам паев. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона во вторник, 17 декабря, сообщает Экономическая правда.

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По словам Лещенко, если владелец захочет продать свою землю сельскохозяйственного назначения, то сможет это сделать придерживаясь трех основных моментов:

соглашение по продаже земли может быть осуществлено только нотариально и в соответствии всем нормам;

землю можно продать не ниже цены установленной по нормативно-денежной оценке на момент продажи;

первоочередное право покупки земли имеет действующий арендатор, если владелец земли и арендатор не смогут договориться по цене, тогда предоставляется право продать землю третьим лицам.

Также Лещенко отметил, что оплата за покупку земли возможна только в безналичной форме банковским переводом, с выплатой всех соответствующих налогов.

Напомним, в Кабмине рассказали о лимите земли в одни руки.



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