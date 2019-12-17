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Названы главные принципы продажи земельных паев

Комментариев: 1
Оплата за покупку земли возможна только в безналичной форме с соблюдением трех главных принципов.
Стало известно, как можно продать землю
Стало известно, как можно продать землю
depositphotos.com

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко на рассказал основные требования к процедуре продажи земли владельцам паев. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона во вторник, 17 декабря, сообщает Экономическая правда.

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По словам Лещенко, если владелец захочет продать свою землю сельскохозяйственного назначения, то сможет это сделать придерживаясь трех основных моментов:

  • соглашение по продаже земли может быть осуществлено только нотариально и в соответствии всем нормам;
  • землю можно продать не ниже цены установленной по нормативно-денежной оценке на момент продажи;
  • первоочередное право покупки земли имеет действующий арендатор, если владелец земли и арендатор не смогут договориться по цене, тогда предоставляется право продать землю третьим лицам.

Также Лещенко отметил, что оплата за покупку земли возможна только в безналичной форме банковским переводом, с выплатой всех соответствующих налогов.

Напомним, в Кабмине рассказали о лимите земли в одни руки.

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Теги: земельна реформа, Рынок земель, Владимир Зеленский, Офис президента
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.12.2019, 18:46
Оценка:  +1
гость
А кроме как продавать Украину, нынешняя власть что-то умеет??? Зебилы, блин.
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