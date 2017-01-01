В Госгеокадастре сделали заявление об открытии рынка земли

Глава ведомства подчеркнул, что в этом году провели инвентаризацию миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

Кадастр на сегодня — это современная система, наполненность которой составляет около 70%. depositphotos.com

Государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли. Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык, пишет Сегодня.

Читай также: В Украине прогнозируют дефицит молочных продуктов

Чиновник рассказал, что кадастр на сегодня — это современная система, наполненность которой составляет около 70%.

“Существует миф, что Госгеокадастр не готов к реализации земельной реформы, что пока мы не проведем инвентаризацию, невозможно открывать рынок. Нам часто приводят в пример Польшу, но она открывала рынок земли, когда кадастр был еще на бумажных носителях. У нас на сегодняшний день кадастр – современная система, наполненность которой составляет 73%. ... Есть разница по некоторым районам, но государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли“, – сказал он.

Также глава ведомства подчеркнул, что в этом году провели инвентаризацию миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

“Часто еще говорят, что нужно проводить инвентаризацию государственных с/х земель. Но только в этом году состоялась инвентаризация более чем миллиона гектаров таких земель. Согласно плану, до 1 августа 2020 года вся государственная сельхозземля будет внесена в кадастр, будет инвентаризировано все. И у нас еще будет время до запуска рынка (с 1 октября 2020 года. – Ред.)“, - отметил Башлык.

Он уточнил, что лишь у немногих стран наполненность земельного кадастра превышает 80%.

Напомним, иностранцам не разрешат покупать землю в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram